Путин: "Кинотавр" определяет основные тенденции развития кинематографа в РФ

Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников, гостей и организаторов 31-го по счету фестиваля "Кинотавр", который в пятницу открылся в Сочи.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, глава государства заявил, что фестиваль "по праву считается одним из наиболее авторитетных и представительных кинофорумов страны".

"Он славится дружеской, доброжелательной атмосферой и сложившимися традициями, объединяет на своей творческой площадке признанных мастеров и талантливую молодежь, а главное, демонстрирует качественные, интересные фильмы, определяет основные тенденции развития отечественного кинематографа", - отметил Путин.

Президент также выразил уверенность в том, что "нынешний "Кинотавр" пройдет успешно, будет содействовать продвижению лучших российских кинолент и, конечно, станет по-настоящему праздничным событием…".

Напоследок Путин пожелал участникам и зрителям "Кинотавра" "плодотворного общения и незабываемых впечатлений".

Изначально "Кинотавр" должен был состояться в июне, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинули. Фестиваль продлится до 18 сентября. Он пройдет в формате делового кинофорума, количество гостей и развлекательная программа сокращены, а на самом мероприятии повышены требования к выполнению санитарных норм.