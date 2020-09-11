На выборах губернатора Севастополя открылись 180 участков

Как рассказал глава Севастопольского избиркома Сергей Даниленко, участковые избирательные комиссии начали работать сегодня с 8 утра. Голосование проходило вне участков: на придомовых территориях, в удаленных поселках, на производственных предприятиях, а также на дому. С 14:00 до 20:00 11 сентября и с 08:00 до 20:00 12 и 13 сентября участки будут открыты для всех избирателей.

- Дополнительно образованы временные участки на двух кораблях Черноморского флота, которые в дни голосования находятся в дальнем морском походе, в горбольнице №1 и в четырех обсерваторах: инфекционной больнице, горбольнице №9, пансионатах "Изумруд" и "Солнышко", - рассказал Даниленко.

Одними из первых проголосовали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев с супругой.

- Когда я приехал сюда год и два месяца назад, то сказал, что буду работать так, чтобы завоевать доверие севастопольцев. Сегодня они подведут итоги, - поделился Развожаев.

Всего в Севастополе числится почти 322 тысячи избирателей. Голосовать могут также жители города с временной регистрацией при условии, что они были зарегистрированы по месту пребывания не менее чем за три месяца до выборов. 19 тысяч человек подали заявления о голосовании на дому и еще 21 тысяча - в системе "Мобильный избиратель".

Даниленко сообщил, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) будут работать на участках только в основной день голосования - 13 сентября. 11 и 12 сентября избиратели будут опускать бюллетени в урны для голосования либо в переносные ящики. В конце дня все бюллетени будут пересчитывать, опечатывать и упаковывать в сейф-пакеты, а 13 сентября после закрытия участков члены комиссий введут их в КОИБы.

Напомним, на должность губернатора Севастополя претендуют шесть кандидатов: Михаил Развожаев ("Единая Россия"), Иван Ермаков ("Патриоты России"), Илья Журавлев (ЛДПР), Александр Романович ("Справедливая Россия"), Александра Романенко ("Демократическая партия России") и Ярослав Яковенко ("Партия прогресса").

Кроме этого, проходят довыборы в Заксобрание Севастополя по второму мажоритарному округу (победившая год назад в этом округе Екатерина Алтабаева избрана сенатором от Заксобрания Севастополя). Жители Ленинского и Гагаринского районов Севастополя также выбирают депутатов муниципальных советов, которые были распущены в июне этого года.