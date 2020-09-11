Экс-омбудсмен Челябинской области обжаловал приговор по делу о грантах

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов, осужденный за покушение на мошенничество с бюджетным грантом, обжаловал приговор. Дата заседания по его делу пока не назначена, сообщили в пятницу в Челябинском областном суде.

- Жалоба на решение Центрального суда Челябинска, которым Алексей Севастьянов был признан виновным в покушении на мошенничество, поступила в канцелярию, - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. - Дата апелляционного рассмотрения его дела будет назначена в ближайшее время.

15 июня Центральный суд Челябинска вынес экс-омбудсмену приговор, признав его виновным в покушении на мошенничество с грантом на развитие фермерского хозяйства. Гособвинение просило для него 3,5 года колонии с 800-тысячным штрафом. Однако с учетом того, что деньги похищены не были, суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Сам Севастьянов вину не признал и даже в последнем слове пытался доказать, что обвинение надумано. Якобы деньги он намеревался потратить по целевому назначению - на организацию фермы, которую он решил открыть после ухода с поста омбудсмена. Зато после того, как заявку на получение гранта отклонили, у следствия появилась возможность заявить о намерении правозащитника их похитить.

Теперь в обстоятельствах дела о покушении на бюджетные средства будет разбираться апелляционная инстанция.

Как ранее сообщала "РГ", уголовное дело Севастьянова расследовалось более года. По подозрению в покушении на мошенничество его задержали в феврале прошлого года в Москве.