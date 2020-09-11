Экс-омбудсмен Челябинской области обжаловал приговор по делу о грантах

Новости

Умер ветеран "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов 11:00
Подводное вождение танков показали на видео 10:55
В Петербурге лжесотрудницы ПФР похитили у блокадницы миллион рублей 10:43
Уральского режиссера Илью Ротенберга госпитализировали в Великих Луках 10:28
Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой 10:26
Белорусский фильм "Жанин" получил приз на фестивале "Победили вместе" 10:12
В Крыму хирурги спасли от ампутации пациента с COVID-19 09:53
В Минобороны России оценили потенциал амфибии "Дрозд" 09:44
Небензя назвал срежиссированной акцией ситуацию с берлинским пациентом 09:40
В УрФУ синтезировали феррогели для доставки лекарства в поврежденную ткань 09:38
Врач рассказал об ограничениях при вакцинации от коронавируса 09:36
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета 09:22
В Петербурге штормовой ветер повредил 25 автомобилей 09:16
Турист погиб во время сплава в Горном Алтае 09:15
В Москве стартовало онлайн‑голосование в рамках муниципальных выборов 09:12
В Ростове ушел из жизни известный психотерапевт Михаил Литвак 09:11
Еще 1256 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:10
В Бундестаге призвали власти ФРГ не останавливать "Северный поток-2" 09:09
В Иркутской области открылись 1927 избирательных участков 09:07
Меняются правила закупок иностранных товаров для нацпроектов 09:05
БЕЛАЗ отправил 220-тонные тяжеловесы в Белгородскую область 09:00
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона 08:59
В Роскачестве сообщили о росте экспорта вина из России 08:45
В Курганской области началось досрочное голосование на местных выборах 08:31
Наталья Сергунина: В столице растут ряды интеллектуального волонтерства 08:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 10:00
Рубрика: Происшествия

Экс-омбудсмен Челябинской области обжаловал приговор по делу о грантах

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов, осужденный за покушение на мошенничество с бюджетным грантом, обжаловал приговор. Дата заседания по его делу пока не назначена, сообщили в пятницу в Челябинском областном суде.

В Москве вынесен приговор банкирам, похитившим 122 миллиона рублей

- Жалоба на решение Центрального суда Челябинска, которым Алексей Севастьянов был признан виновным в покушении на мошенничество, поступила в канцелярию, - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. - Дата апелляционного рассмотрения его дела будет назначена в ближайшее время.

15 июня Центральный суд Челябинска вынес экс-омбудсмену приговор, признав его виновным в покушении на мошенничество с грантом на развитие фермерского хозяйства. Гособвинение просило для него 3,5 года колонии с 800-тысячным штрафом. Однако с учетом того, что деньги похищены не были, суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Сам Севастьянов вину не признал и даже в последнем слове пытался доказать, что обвинение надумано. Якобы деньги он намеревался потратить по целевому назначению - на организацию фермы, которую он решил открыть после ухода с поста омбудсмена. Зато после того, как заявку на получение гранта отклонили, у следствия появилась возможность заявить о намерении правозащитника их похитить.

Теперь в обстоятельствах дела о покушении на бюджетные средства будет разбираться апелляционная инстанция.

Как ранее сообщала "РГ", уголовное дело Севастьянова расследовалось более года. По подозрению в покушении на мошенничество его задержали в феврале прошлого года в Москве.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета
Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах
В Минтрансе предложили готовиться к бесплатному общественному транспорту
Российские ученые смогли обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского