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11.09.2020 15:17
Рубрика: Общество

В Североуральске застрелили зашедшего в город медвежонка

Текст: Екатерина Призова

На севере Свердловской области в городе заметили молодого медведя. Он попал в объектив камер сразу нескольких местных жителей. Правоохранители пытались прогнать животное обратно в лес, но безуспешно: он снова появлялся на улицах Североуральска.

Вызванные полицейскими охотоведы застрелили зверя. По словам горожан, мишки в здешних населенных пунктах не редкие гости. Но впервые к непрошенному визитеру применили столь радикальные меры.

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Как сообщают "Вести" со ссылкой на специалиста регионального департамента по охране животного мира Дмитрия Щукина, действия охотоведов были оправданы: отвадить косолапого от походов в город в поисках еды практически невозможно.

Несмотря на то, что нынешнее лето на Урале выдалось теплым, и в лесах полно грибов и ягод, косолапые продолжают наведываться к людям. Так, буквально на днях двое медвежат приходили к колонии в Ивделе - город тоже расположен на севере области. В тот раз все закончилось благополучно: побегав вдоль заграждения, бурые малыши подались обратно в тайгу.

О том, что побуждает медведей заходить в города и поселки, в интервью "РГ" ранее подробно рассказывал доктор биологических наук, профессор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Леонид Баскин. По его словам одна из причин - поиск еды: чаще всего животных замечают возле мусорных контейнеров. Кроме того, в последнее время на медведей стали меньше охотиться: в северных регионах их стало больше, чем еще лет 10-15 назад. "Ко всему медведь перестает бояться человека с ружьем, теряет природный страх", - считает ученый.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Видео

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