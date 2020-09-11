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11.09.2020 11:12
Рубрика: Российский автопром

Россияне придумали имена для новой Lada

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов

В августе текущего года АвтоВАЗ предложил россиянам придумать название для новой модели Lada. Теперь отечественный производитель объявил итоги публичного конкурса "Новая Lada: придумай название", который проходил на официальных страницах соцсетей бренда.

Фото: Пресс-служба GAC
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Как сообщает пресс-служба компании, жители страны прислали много отличных вариантов. Выбор сделать было непросто.

В официальной группе "ВКонтакте" победил вариант ONEGA, в Instagram - ALTA, в Facebook - SLAVA.

Все названия соответствуют ранее выставленным требованиям: имя должно ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом Lada, иметь 2-3 слога и оканчиваться на букву "А", иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений, а также легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице, иметь благозвучное звучание.

Напомним, к конкурсу Lada прикрепляла изображение концепта Lada XCode, который был показан в 2016 году.

#Lada