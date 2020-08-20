АвтоВАЗ попросил придумать имя новой Lada

К названию компания выставляет следующие требования: оно должно ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом Lada, иметь 2-3 слога и оканчиваться на букву "А", иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений, а также легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице, иметь благозвучное звучание.

Для участия в конкурсе необходимо просто написать свой вариант названия в комментариях к соответствующей публикации в соцсетях. В каждой соцсети будет выявлен один победитель. АвтоВАЗ подготовил призы в виде брендированной кружки и фирменного портативного аккумулятора. Конкурс проводится с 19 по 31 августа 2020 года. К участию допускаются лица, достигшие 18 лет.

Интересно, что к конкурсу российская марка прикрепила изображение с Lada XCode. Случайное совпадение? Концепт был представлен ещё в 2016 году. Для субкомпактного городского кроссовера заявлялись турбомотор, автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Ранее "Российская газета" сообщала о том, что в ближайшие несколько лет Lada выпустит два компактных кроссовера. Не исключено, что под SUV подразумеваются Lada Niva-3 и модель по типу XCode. Помимо этого, представитель АвтоВАЗа рассказал, что в течение шести лет Lada выведет 10 новых моделей и 7 рестайлинговых. Lada в сотрудничестве с Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi разрабатывает технологию полного привода, функцию ADAS, продвинутые соединённые сервисы, эффективные двигатели.

Кстати говоря, давать народные имена новым автомобилям Lada для АвтоВАЗа стало традицией. К примеру, в 2010 году было выбрано название Granta, который придумал житель Красноярска Павел Захаров.

Всесоюзный конкурс на название нового советского автомобиля, в котором победил вариант "Жигули", был объявлен в 1968 году.