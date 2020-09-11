Tesla крепит радиаторы при помощи реек и изоленты. Владельцы обескуражены

Владельцы моделей Tesla неоднократно получали от своих электрокаров сюрпризы, то бампер отвалится, то руль, то подвеска вот-вот рассыплется. На этот раз заставил изумиться способ крепления радиатора на Tesla Model Y.

На форуме Tesla Motors Club появились фото, на которых видно, что радиатор электрокара закреплён при помощи широкой изоленты и деревянных брусков. Пользователь, опубликовавший снимок, сообщил, что снял кожух под капотом, "чтобы устранить смещение фар и крыльев", и обнаружил таким образом закреплённый радиатор.

Пользователи предположили, что деревянные вставки позволяют снизить напряжение с хомутов, удерживающих радиатор охлаждения. Решение спорное, хотя бы потому, что в сети есть обзоры, в которых вместо "колхозного" варианта крепления есть другой, где вместо деревянных вставок используется пластик.

Можно предположить, что в какой-то момент у Tesla закончились качественные комплектующие, поэтому пришлось придумывать оригинальное решение, которое позволило продолжить выпуск электрокаров. Стоит отметить, что крепление с бамбуком не разовая мера - аналогичный способ крепления радиатора обнаружили владельцы многих Model Y.

Остаётся два главных вопроса: сертифицировано ли данное решение соответствующими органами (читай - безопасно ли оно) и почему Tesla позволяет себе такие экспромты на машинах стоимостью 55 000 долларов.