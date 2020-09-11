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11.09.2020 13:02
Рубрика: Легковые авто

Tesla крепит радиаторы при помощи реек и изоленты. Владельцы обескуражены

Текст: Константин Руссов
Фото: www.teslamotorsclub.com Фото: www.teslamotorsclub.com
Фото: www.teslamotorsclub.com

Владельцы моделей Tesla неоднократно получали от своих электрокаров сюрпризы, то бампер отвалится, то руль, то подвеска вот-вот рассыплется. На этот раз заставил изумиться способ крепления радиатора на Tesla Model Y.

Фото: Пресс-служба Lucid.
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На форуме Tesla Motors Club появились фото, на которых видно, что радиатор электрокара закреплён при помощи широкой изоленты и деревянных брусков. Пользователь, опубликовавший снимок, сообщил, что снял кожух под капотом, "чтобы устранить смещение фар и крыльев", и обнаружил таким образом закреплённый радиатор.

Пользователи предположили, что деревянные вставки позволяют снизить напряжение с хомутов, удерживающих радиатор охлаждения. Решение спорное, хотя бы потому, что в сети есть обзоры, в которых вместо "колхозного" варианта крепления есть другой, где вместо деревянных вставок используется пластик.

Можно предположить, что в какой-то момент у Tesla закончились качественные комплектующие, поэтому пришлось придумывать оригинальное решение, которое позволило продолжить выпуск электрокаров. Стоит отметить, что крепление с бамбуком не разовая мера - аналогичный способ крепления радиатора обнаружили владельцы многих Model Y.

Остаётся два главных вопроса: сертифицировано ли данное решение соответствующими органами (читай - безопасно ли оно) и почему Tesla позволяет себе такие экспромты на машинах стоимостью 55 000 долларов.

#Tesla