Владельцы Tesla Model Y жалуются на подвеску: разваливается спустя месяц

За качество электромобилей компании Tesla доставалось неоднократно. И главное - всё по факту, а не банальный хейт любителей машин с огромными V8. Если с протекающими уплотнителями и вздувшейся краской эксплуатация автомобиля возможна, то с разваливающейся подвеской вряд ли.

На форуме Tesla Motors Club появился тред, в котором владельцы Tesla Model Y жалуются на дефекты подвески. При посещении сервисного центра было выявлено, что на некоторых автомобилях отсутствует гайка, фиксирующая шаровую опору на нижнем рычаге передней подвеске.

Автор треда фиксирующий элемент на машине с пробегом всего 3.2 тысячи километров не обнаружил. У некоторых, проинспектировавших свои машины после прочтения поста о потерянной гайке, она была почти на месте, но не была затянута - так, что можно было вращать её без помощи ключа.

Разумеется, в комментариях были люди, которые попытались оправдать Tesla, но их быстро "поставили на место". Вот, например, один из ответов: "Хватит выгораживать Tesla. Это уже не та компания, что была несколько лет назад, когда расстилала перед вами красную ковровую дорожку после того, как вы купили Model S. Это ещё даже не конец третьего квартала! Что дальше? Ещё немного и мы увидим, как у машин отваливаются колёса?!".

На самом деле случаи с отвалом каких-либо частей у автомобилей Tesla уже случались: например, во время движения Tesla Model 3 потеряла рулевое колесо. Ещё одному владельцу электрокара не повезло и он попрощался с бампером своего электрокара.

Ранее проблемы с качеством автомобилей связывали с погоней Илона Маска за прибылью: увеличение объёма производства сказывается на недостаточном контроле за сборкой.