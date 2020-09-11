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11.09.2020 11:15
Рубрика: В мире

Тимошенко вылечилась от коронавируса

Текст: Владимир Шилов

Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко вылечилась от COVID-19 и скоро выйдет на работу, передает портал "Страна.ua".

Фото: iStock
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Сообщается, что на этой неделе Тимошенко сдала очередной тест на коронавирус. Его результат оказался отрицательным. Экс-премьер чувствует себя нормально, лечение идет успешно. В то же время у нее пока наблюдаются остаточные явления в легких.

"Вскоре Юлия Владимировна уже вернется к нормальной жизни и к работе", - написала в Facebook ее пресс-секретарь Марина Сорока.

Напомним, о положительном тесте на коронавирус у Тимошенко стало известно 25 августа. По данных местных СМИ, болезнь протекала тяжело, политик даже некоторое время находилась на искусственной вентиляции легких.

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