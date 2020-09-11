Тимошенко вылечилась от коронавируса

Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко вылечилась от COVID-19 и скоро выйдет на работу, передает портал "Страна.ua".

Сообщается, что на этой неделе Тимошенко сдала очередной тест на коронавирус. Его результат оказался отрицательным. Экс-премьер чувствует себя нормально, лечение идет успешно. В то же время у нее пока наблюдаются остаточные явления в легких.

"Вскоре Юлия Владимировна уже вернется к нормальной жизни и к работе", - написала в Facebook ее пресс-секретарь Марина Сорока.

Напомним, о положительном тесте на коронавирус у Тимошенко стало известно 25 августа. По данных местных СМИ, болезнь протекала тяжело, политик даже некоторое время находилась на искусственной вентиляции легких.