Toyota Tundra превратили в Tesla Cybertruck

Воронежские конструкторы из команды Constrictor Motorsport построили очередной "клон" знаменитого пикапа Tesla Cybertruck.

Для этого они использовали автомобиль Toyota Tundra, а точнее японскую раму и двигатель V8 объемом 5,7 литра. А еще - детали интерьера, переднюю панель и сиденья.

Внутри "кибертрак" - один в один японский грузовичок. Только полуразобранный - здесь пока нет даже стекол и дверных ручек. Зато есть кондиционер. А вот габаритные размеры в точности совпадают с автомобилем Илона Маска. Для этого "тележку" от Tundra удлинили на 10 см, модернизировав заодно и подвеску.

Впрочем, конструкторам еще есть над чем работать. До ноября они планируют заменить кузов листами из нержавейки, установить пространственную раму и облагородить интерьер.

Блогер Илья Казаков, который рассказал о поделке, отметил, что это "черновой вариант".

- Нужно подогнать все детали, понять их размеры и как все это друг с другом сочетается. Пока машина выглядит неказисто, но, тем не менее, тот самый, очень узнаваемый облик "Кибертрака" у нас считывается, - заключил он.

Напомним, Tesla Cybertrack - полноразмерный пикап с несущим кузовом из неокрашенной высокоуглеродистой стали, изготовленной без штамповки. С ноября 2019 года и по сегодняшний день компания приняла более 200 тысяч предварительных заявок на его покупку. Поставки по плану начнутся в конце 2021 года.

Сам Илон Маск, которому конструкторы со всего мира уже не раз задавали вопросы: "Как тебе такое?", представляя созданные ими "клоны" Cybertrack, уверен в выбранной концепции. "Мы задумали его таким, чтобы вы могли тянуть им трейлер с яхтой или лошадьми, выкорчевывать пни на участке, ездить на нем по пересеченной местности и не опасаться царапин, так как на нем нет краски", - заявил создатель самого необычного грузовичка в истории мирового автопрома.