Вступили в силу новые правила карантинного фитосанитарного надзора

С 11 сентября вступает в силу новое положение о карантинном фитосанитарном надзоре. Принципиальных изменений в документе несколько.

Так, в пунктах пропуска через госграницу проверять подкарантинную продукцию Россельхознадзор будет вместе с таможней. Россельхознадзор и его территориальные управления будут ответственны за контроль в местах, в которых оборудованы пункты карантина растений (перечень утверждается Россельхознадзором) - здесь будет проверяться подкарантинная продукция при ее обороте на территории России. Кроме того, Россельхознадзор будет осуществлять надзор в местах хранения и переработки подкарантинной продукции - здесь контролю подлежат подкарантинные объекты (земли, здания, оборудование и т.п.).

Оценивать будут соблюдение российских карантинных фитосанитарных правил. А у экспортеров подкарантинной продукции будут проверять и соблюдение фитосанитарного законодательства государств-импортеров.

Надзор будет проводиться при помощи проверок, плановых рейдов, а также мероприятий по профилактике нарушений. При этом во время проверок допускаются карантинные фитосанитарные обследования, досмотр, осмотр подкарантинной продукции, различные исследования, испытания, измерения, экспертизы.

Еще одно принципиальное изменение - введение риск-ориентированного подхода. Все субъекты контроля будут разделены на три категории риска - низкий, умеренный и средний. От этого зависит частота проверок. Плановые проверки для категории среднего риска будут проходить раз в четыре года, для умеренного риска - раз в пять лет или реже. А для субъектов, отнесенных к низкой категории риска, плановые проверки вовсе не предусмотрены.

Фитосанитарный надзор проводится в отношении всей продукции растительного происхождения, которая ввозится на территорию страны или, наоборот, вывозится за рубеж. Это позволяет предотвратить проникновение различных вредителей сельхозкультур и возбудителей заболеваний.