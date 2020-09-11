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11.09.2020 01:00
Рубрика: Экономика

Вступили в силу новые правила карантинного фитосанитарного надзора

Текст: Татьяна Карабут
С 11 сентября вступает в силу новое положение о карантинном фитосанитарном надзоре. Принципиальных изменений в документе несколько.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Так, в пунктах пропуска через госграницу проверять подкарантинную продукцию Россельхознадзор будет вместе с таможней. Россельхознадзор и его территориальные управления будут ответственны за контроль в местах, в которых оборудованы пункты карантина растений (перечень утверждается Россельхознадзором) - здесь будет проверяться подкарантинная продукция при ее обороте на территории России. Кроме того, Россельхознадзор будет осуществлять надзор в местах хранения и переработки подкарантинной продукции - здесь контролю подлежат подкарантинные объекты (земли, здания, оборудование и т.п.).

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Оценивать будут соблюдение российских карантинных фитосанитарных правил. А у экспортеров подкарантинной продукции будут проверять и соблюдение фитосанитарного законодательства государств-импортеров.

Надзор будет проводиться при помощи проверок, плановых рейдов, а также мероприятий по профилактике нарушений. При этом во время проверок допускаются карантинные фитосанитарные обследования, досмотр, осмотр подкарантинной продукции, различные исследования, испытания, измерения, экспертизы.

Еще одно принципиальное изменение - введение риск-ориентированного подхода. Все субъекты контроля будут разделены на три категории риска - низкий, умеренный и средний. От этого зависит частота проверок. Плановые проверки для категории среднего риска будут проходить раз в четыре года, для умеренного риска - раз в пять лет или реже. А для субъектов, отнесенных к низкой категории риска, плановые проверки вовсе не предусмотрены.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Фитосанитарный надзор проводится в отношении всей продукции растительного происхождения, которая ввозится на территорию страны или, наоборот, вывозится за рубеж. Это позволяет предотвратить проникновение различных вредителей сельхозкультур и возбудителей заболеваний.

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