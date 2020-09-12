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12.09.2020 01:56
Рубрика: Общество

Первая партия вакцины от COVID-19 направлена в регионы

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Пилотная партия вакцины "Спутник V" для групп риска направлена в регионы России. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.

Фото: iStock
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"Мы намерены отработать логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, а также распределение и организацию вакцинации от COVID-19 на местах", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что по мере роста объемов производства вакцины от коронавируса будет увеличиваться и охват населения вакцинированием. При этом процедура будет только добровольной. В минувшую среду, девятого сентября, в России началась третья фаза клинических исследований "Спутник V". Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Заявки на препарат от нового типа коронавируса уже подали более 30 стран. Поставки "Спутника V" за рубеж могут начаться уже в ноябре.

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