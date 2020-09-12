Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов на Лесбосе

Разгневанные мигранты, оставшиеся без крова в результате пожара в крупнейшем в Европе центре для беженцев, в субботу потребовали от властей дать им право покинуть греческий остров Лесбос. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, когда некоторые из протестующих попытались пройти по заблокированной спецназом дороге, ведущей к главному порту острова Митилини.

Как сообщает Reuters, недалеко от уничтоженного огнем лагеря Мория на Лесбосе продолжались работы по строительству нового временного палаточного городка. В субботу под палящим солнцем собрались сотни мигрантов, многие из которых скандировали "Свобода" и "Нет лагерю", когда бульдозеры начали расчищать землю, готовясь к установке палаток. Некоторые из протестующих несли рукописные таблички с надписями на картоне: "Мы не хотим снова попасть в ад, как Мория" и "Вы слышите нас, миссис Меркель?" По словам Саджиды Назари, 23-летней студентки из Афганистана, которая живет на Лесбосе более года, пожар значительно усложнил условия жизни более 12 тысяч человек, в основном беженцев из Африки и Афганистана, которые оказались без воды и еды, и вынуждены со среды спать прямо в поле или вдоль дорог.

Первый пожар в лагере Мория случился во вторник вечером, уничтожив большую его часть. Следующей ночью в неформальном поселении в соседней оливковой роще вспыхнул второй. Власти Лесбоса заявляют, что возгорания устроили беженцы в знак протеста против новой политики противодействия распространению COVID-19. Другие обвиняли крайне правых местных жителей Греции в поджоге лагеря на фоне растущих на острове антимигрантских настроений. По оценке Time, пожар произошел в то время, когда многие мигранты чувствуют, что Европа отворачивается от них, становится менее терпимой и желающей помогать, а такие страны, как Франция, принимают более жесткие меры в отношении иммиграции.

В Брюсселе вот уже несколько лет не могут найти выход из миграционного тупика и выработать единую концепцию для всех 27 стран. Так, если вице-канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу принять больше беженцев, чем предполагалось ранее, что канцлер Австрии Себастьян Курц полностью исключил возможность такого шага. Со своей стороны, греческие власти отказались от любых массовых переездов беженцев, несмотря на растущую враждебность со стороны местных жителей, недовольных тем, что вот уже более пяти лет они вынуждены находиться по соседству с разгневанными мигрантами. Официальные лица Эллады заявили, что они полны решимости предоставить жилье перемещенным лицам и предотвратить гуманитарную катастрофу.