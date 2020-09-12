Производство электромобилей Volkswagen хотят наладить на Украине

Украинский завод "Еврокар", который до последнего времени был единственным автопроизводителем в стране, а теперь делит рынок с ЗАЗом, намерен заняться выпуском электромобилей группы Volkswagen. Это стало возможным после того, как Верховная Рада проголосовала за два законопроекта, дающих стимулы для развития электротранспорта.

Как уточняет Vesti.ua, законопроект № 3476 закрепляет льготы на электромобили до 2025 года, а № 3477 - освобождает от налогов комплектующие и оборудование для выпуска машин на электротяге.

"Мы изменили подход к налогообложению отрасли электротранспорта, и эти изменения в ближайшем будущем дадут для государства значительный экономический эффект", - цитирует народного депутата Роберта Горвата издание "Час Пик".

Он добавил, что эти законопроекты позволят привлечь в иностранные инвестиции, создать новые рабочие места, улучшить экологию. Первым конкретным шагом, по его словам, может стать соглашение между заводом "Еврокар" в Закарпатье с концерном Volkswagen о выпуске электромобилей. По всей видимости, речь идет о моделях Volkswagen ID.3, ID.4 или Skoda Enyaq.

"Знаю, что завод "Еврокар" уже начал переговоры относительно нового проекта - строительства электрокаров для Volkswagen", - отметил Робер Горват.

На данный момент "Еврокар" выпускает методом крупноузловой сборки автомобили Skoda с двигателями внутреннего сгорания. В частности, кроссоверы Karoq и Kodiaq. Правда, объемы выпуска невелики - например, в июле с конвейера сошло 172 машины. Насколько известно, все они идут только на местный рынок.