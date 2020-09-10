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10.09.2020 17:21
Рубрика: Легковые авто

Украинский ЗАЗ признался, что выпускает модели Renault и Lada

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Запорожский автомобильный завод сообщил о начале выпуска автомобилей Groupe Renault для украинского рынка. В Группу, напомним, входят Renault, Nissan, Mitsubishi и Lada.

Фото: скриншот с youtube.com
Опубликовано видео краш-теста фургона Lada Granta из аварии с Ефремовым

В пресс-службе ЗАЗа рассказали, что мощности завода прошли комплексную модернизацию для того, чтобы соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault.

"Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", - прокомментировал Макс Миссана, управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия.

Ранее "РГ" сообщала о том, что представители Renault проводят аудит Запорожского автозавода. Также неоднократно сообщалось о том, что с тольяттинского АвтоВАЗа на ЗАЗ отправляются машинокомплекты моделей Lada, в числе которых Largus, Xray, в последней партии шли седаны и лифтбеки Granta.

Тем не менее, пока Groupe Renault не раскрывает информацию о том, какие модели каких марок встанут на конвейер Запорожского автозавода.

#Lada