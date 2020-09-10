Украинский ЗАЗ признался, что выпускает модели Renault и Lada

Запорожский автомобильный завод сообщил о начале выпуска автомобилей Groupe Renault для украинского рынка. В Группу, напомним, входят Renault, Nissan, Mitsubishi и Lada.

В пресс-службе ЗАЗа рассказали, что мощности завода прошли комплексную модернизацию для того, чтобы соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault.

"Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", - прокомментировал Макс Миссана, управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия.

Ранее "РГ" сообщала о том, что представители Renault проводят аудит Запорожского автозавода. Также неоднократно сообщалось о том, что с тольяттинского АвтоВАЗа на ЗАЗ отправляются машинокомплекты моделей Lada, в числе которых Largus, Xray, в последней партии шли седаны и лифтбеки Granta.

Тем не менее, пока Groupe Renault не раскрывает информацию о том, какие модели каких марок встанут на конвейер Запорожского автозавода.