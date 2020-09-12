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12.09.2020 11:03
Рубрика: Общество

Первые партии вакцины "Спутник V" доставят в регионы за выходные

Текст: Светлана Ментюкова
В ближайшие два дня все регионы получат первые небольшие партии вакцины от COVID-19 в рамках проверки системы логистики. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Заявки на российскую вакцину от COVID-19 подали более 30 стран

"Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился. Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит (вакцину) в числе первых сейчас. Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины", - сказал Мурашко во время своего визита в Ленинградскую область.

Как сообщалось ранее, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

9 сентября началась третья фаза клинических исследований "Спутник V". Ожидается, что полученный в результате ее применения иммунитет продлится до двух лет.

Между тем

Более 40,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 210 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. За сутки в России проведено 356 тысяч тестов на COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область ДФО ПФО СКФО СФО Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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