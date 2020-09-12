Первые партии вакцины "Спутник V" доставят в регионы за выходные

"Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился. Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит (вакцину) в числе первых сейчас. Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины", - сказал Мурашко во время своего визита в Ленинградскую область.

Как сообщалось ранее, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

9 сентября началась третья фаза клинических исследований "Спутник V". Ожидается, что полученный в результате ее применения иммунитет продлится до двух лет.

Между тем

Более 40,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 210 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. За сутки в России проведено 356 тысяч тестов на COVID-19.