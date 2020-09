Пандемия, карантин, самоизоляция, ежедневные сводки о новых случаях заражения, о цифрах излечившихся и унесенных жизней. И упование на создание вакцины: вот появится она, и тогда… Появилась. Не успела заявить о себе в полный голос, но успела обзавестись и сторонниками, и ярыми противниками. Думаю, не только потому, что первыми стали мои соотечественники. Так устроен мир. И вряд ли это можно вмиг поменять. Но когда речь о средстве спасения жизней…

Мой сегодняшний собеседник - всемирно известный врач, ученый, организатор здравоохранения, специалист в области лечения детских онкологических заболеваний, академик РАН Александр Румянцев. Годы прошли, но хорошо помню, с каким заинтересованным вниманием восприняли его выступление на сессии ООН в Нью-Йорке, посвященное последствиям чернобыльской катастрофы, в числе ликвидаторов которой был Александр Григорьевич. Вот и в эту злосчастную пандемию Румянцев участвовал в проведении исследований коронавирусной инфекции в Коммунарке, Склифе и других московских клиниках.

А нынешний наш разговор начался с публикации в журнале The Lancet. Это международное издание, выходящее на английском языке. Александр Григорьевич - его постоянный читатель - считает, что The Lancet публикует только проверенные результаты. И значит, заслуживает доверия. Стоит заметить: ни одной научной публикации по разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцине в России не было. Первая появилась на Западе, и начался шум. The Lancet сообщил официальные результаты двух первых фаз испытаний "Спутника V".

Александр Григорьевич, что в этих результатах, на ваш взгляд, главное?

Александр Румянцев: Вакцина обеспечивает хороший ответ антител и не вызывает серьезных побочных эффектов. Испытания продолжались 42 дня. Они состояли из двух фаз. В каждой из них участвовали по 38 здоровых взрослых добровольцев. На первом этапе компоненты вакцины проверяли на безопасность. На втором - выясняли, вызовет ли вакцина необходимый иммунный ответ. Испытывались два вида вакцины - замороженный и лиофилизированный. Второй вариант - обезвоженный и высушенный вакуумным способом - предназначен для труднодоступных регионов, где не всегда можно обеспечить хранение замороженного материала.

Где проходили испытания? Кто в них участвовал?

Александр Румянцев: Испытания проходили в двух российских больницах: в госпитале имени Бурденко и в одной из клиник Сеченовского медуниверситета. В исследованиях, повторюсь, участвовали здоровые взрослые люди в возрасте от 18 до 60 лет. Как только начались испытания, они самоизолировались и оставались в больнице в течение 28 дней с момента первой вакцинации. Все добровольцы предоставили свое письменное согласие. Участие в первых двух фазах платное. Полученные результаты ученые сравнили с иммунными ответами у людей, переболевших COVID-19. Оказалось, что у вакцинированных уровень антител выше, чем у переболевших. Исследователи считают, что это подтверждает эффективность выбранной ими стратегии использования двух аденовирусных векторов. Однако для окончательных выводов нужны дополнительные испытания.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. После прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Нашей вакциной заинтересовались уже более 20 стран. Они прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз "Спутника V". Кроме того, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Замечу: у нас ведется разработка 21 вакцины. Восемь из них проходят доклинические и клинические испытания. В третьей фазе клинических испытаний планируется участие 40 тысяч добровольцев из разных возрастных групп и групп риска.

Вы сказали: из разных возрастных групп и групп риска? Значит, и детей, и людей преклонного возраста?

Александр Румянцев: Ни в коем случае! Ни дети, ни те, кому за 60, не только не должны участвовать в исследованиях, но им и прививки от ковида делать пока не надо.

Стоп! А вы, Александр Григорьевич, пошли и привились. Безобразие!

Александр Румянцев: Это на ваш взгляд. А я считаю, что иначе поступить не могу, так как нахожусь в группе возрастного и профессионального риска.

Но и я в группе возрастного, хотя, может, и не профессионального риска. Мне надо прививаться? Или ни в коем случае, так как есть возрастные ограничения?

Александр Румянцев: Сейчас очень советую привиться от гриппа. Так как в этом году есть особый риск его сезонного нашествия. Нынешняя вакцина против гриппа содержит три новых белка тех штаммов, которых у нас в стране - и не только у нас - еще не было. Потому нынешний грипп особенно опасен. А уж если он наложится на ковид… Комментарии не нужны! Но когда закончится третья фаза испытаний противоковидной вакцины, а это случится до 1 января 2021 года, то советую сделать прививку и против ковида.

Как лично вы перенесли вакцинацию?

Александр Румянцев: Побочных реакций у меня не было. Хотя они могут быть: боль в месте внутримышечной инъекции и (или) повышение температуры, легко снимающиеся парацетамолом. 21 сентября у меня первое контрольное исследование на действие вакцины. Где его пройду? В Центре Гамалеи.

Уверены в положительном ответе?

Александр Румянцев: Пока полной уверенности нет. Жду второго этапа вакцинации. А еще через 21 день будет еще одна перепроверка: как мой организм отреагировал на вакцину.

Отвлечемся на нашествие гриппа…

Александр Румянцев: Не надо отвлекаться. Надо сделать от него прививку.

Вы сделали?

Александр Румянцев: Она у меня запланирована на октябрь.

Чья вакцина?

Александр Румянцев: Гражданство вакцины, поверьте, не имеет значения. Важно, что все противогриппозные вакцины нынешнего сезона защищают от четырех видов гриппа. Ирина Григорьевна, а лирическое отступление в нашей беседе допустимо?

Лирическое на вирусную тему? Отказать невозможно.

Александр Румянцев: Идея о том, что если однажды при рождении или в раннем детстве человек привился от той же кори (столбняка, коклюша, дифтерии), иммунитет от этого заболевания сохраняется на всю оставшуюся жизнь, абсолютно не верна. И потому… ВОЗ не случайно сейчас разрабатывает специальный вакцинный календарь для людей старше 60 лет. Ведь основная часть пневмоний у стариков - результат их общения с внуками, которые должны быть привиты от пневмококка и гемофильной палочки. А вот если внуки не привиты и заболели, то стопроцентно заражают своих бабушек, дедушек… На нашем медицинском языке это называется "рикошет болезни". Такое наблюдается еще и при ветряной оспе - ветрянке.

Ничего себе лирическое отступление! В том же российском национальном календаре вакцинации прививка от ветрянки не значится. Это как?

Александр Румянцев: Отвечу так: во всех цивилизованных странах она обязательна.

Почему дети и онкологические больные, прошедшие химиотерапию, переносят ковид легче или вовсе не страдают этой заразой?

Александр Румянцев: У детей очень выражены врожденные факторы иммунитета. Они спасают. С возрастом процесс познания микроокружения завершается. И человек оказывается незащищенным перед новым агентом окружающего мира. А нетяжелое течение ковида у онкобольных объясняется тем, что химиотерапия подавляет и его, ковида, вирус.

Лирическому отступлению конец? Вернемся к ковидной вакцине.

Александр Румянцев: Прекрасно, что благодаря вакцине мы получили возможность быстро и эффективно создать иммунную прослойку среди нашего населения. С помощью вакцины мы в конце концов сможем оборвать пандемию, разбив ее на мелкие осколки, чтобы справиться с распространением инфекции, паническими настроениями, ожиданием беды, социальной и экономической деградацией. А нападки, непринятие нашей вакцины…

Мы верим специалистам, у которых более чем 40-летняя школа по работе с аденовирусными векторами человека и создавшим эффективные вакцины против лихорадки Эбола, против MERS (вируса ближневосточного респираторного синдрома).

Почему вакцину надо вводить дважды?

Александр Румянцев: Наша вакцина двухвекторная, с одним и тем же насаженным белком "короны". Идея в том, и это показали предшествующие работы ученых, опубликованные в отечественной печати, что использование разных аденовирусов, широко распространенных в природе в качестве "обрезанных", не плодоносящих векторов, позволяет проводить доставку белка S на разных носителях, не отвлекая иммунную систему человека на нужное нам усиление иммунных реакций на белок - S-коронавируса. В итоге вы неуязвимы или почти неуязвимы. Гарантия в 6 месяцев стойкого ответа уже есть, наблюдение проводится. Если эффект будет, как после прививки от гриппа, длиться 9-12 месяцев - это победа, так как возможна ревакцинация с той же очередностью, что при гриппе. Во всяком случае у страждущих появилась надежда, а для хорошо информированных профессионалов - уверенность в успехе.

Вакцина, получившая звучное название "Спутник V", не одинока. У нее есть аналоги в Китае, Англии и США, которые проходят вторую-третью фазу клинических испытаний. Есть и оригинальные отечественные вакцины, в частности "Эпивак Корона", также показывающая эффективность и безопасность в завершающейся второй фазе испытаний. Разработки инактивированных и искусственных вакцин продолжаются, и это внушает надежду.

А что делать нам, грешным? Куда и за какой вакциной бежать?

Александр Румянцев: Не надо бежать. Надо жить, трудиться, отдыхать, воспитывать детей и следить за окончанием массовых испытаний третьей фазы. А пока всем рекомендую привиться от гриппа. В этом году вакцина от гриппа принципиально новая: из четырех ее компонентов (вирусных белков) три - абсолютно новые. Привиться должны все - от 6 месяцев жизни до глубокой старости. Мы бы не хотели устраивать микс (смешение) гриппа и "короны".

Понимаю, что это сродни занудству, и все-таки: вы безоговорочно верите в "Спутник V"?

Александр Румянцев: Да, верю, так как участвовал в проведении исследований коронавирусной инфекции в Коммунарке, Склифе, других московских клиниках. Видел исходы у пожилых людей, у людей, скомпрометированных различными болезнями. Люди погибали от тромбозов, обусловленных васкулитом терминальных сосудов и гиперактивных аутовоспалительных реакций. Лечение, как и при других вирусных инфекциях, симптоматическое или, точнее, посиндромное. За 6 месяцев борьбы с "короной" было перебрано более 30 лекарств. В арсенале остались три: глюкокортикоиды, ингибиторы цитокинов (провоспалительных медиаторов) и антикоагулянты, препятствующие тромбозам. Для выздоровевших - 3 недели интенсивного лечения плюс 2 недели карантина и неопределенная последующая многомесячная реабилитация и адаптация. Умножьте семейные, финансовые и социальные последствия. Отсюда вопрос, а где профилактика?

Где?

Александр Румянцев: Кроме дистанцирования, санитарных опций, масок, перчаток и так далее есть, наконец, вакцина. И все! Все волнения, и прежде всего за себя и близких, закончены.

Нужно ли вакцинироваться переболевшему COVID-19?

Александр Румянцев: Если вы уверены в том, что перенесли COVID-19 - остро, то нет. А через 6 месяцев - пожалуйста. Судя по наблюдению за привитыми и переболевшими COVID-19, иммунитет снижается. Поскольку вакцинная конструкция не персистирует, а сделав свое дело - создав цитотоксический противовирусный иммунитет, исчезает, в дальнейшем понадобятся повторные иммунизации. Окончательные итоги подводить рано, ждем-с. Нам нужно время для завершения третьей фазы испытаний и подведение итогов иммунного ответа. Оценки его продолжительности в многотысячной группе добровольцев.

Вы гордитесь тем, что Россия стала первой в гонке научных разработок вакцины против COVID-19?

Александр Румянцев: Конечно! Я понимаю, чего это стоило нашим коллегам в Центре Гамалеи, НПО "Вектор" и другим. Но не в первенстве дело. Дело в уверенности и ускорении победы над инфекцией, защиты близких, друзей и коллег. И только потом в завоевании внутреннего и внешнего рынков. Помните вакцину от полиомиелита? Так называемую вакцину Чумакова, спасшую страну и многие развивающиеся страны. Вакцина Солка ( США) была конкурентом. Слава богу, мы благодаря своей вакцине ликвидировали угрозу полиомиелита в нашей стране. Надеюсь, что это же произойдет с коронавирусной инфекцией. Мой возраст, моя профессиональная работа, короче, мой жизненный опыт диктуют: нельзя сидеть в окопе и, зарывшись в песок, ждать у моря погоды. Нужно научиться противостоять вызовам и бороться.

Наступившие ранние холода нам помогут? Или ковид в холод себя чувствует комфортно?

Александр Румянцев: Очень даже комфортно. Потому расслабляться ни в коем случае нельзя.

Между тем

Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в регионы.