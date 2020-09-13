МВД: Единый день голосования завершился без нарушений общественного порядка

По данным МВД, для охраны правопорядка на избирательных участках 13 сентября были задействованы свыше 134 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащих Росгвардии, работников частных охранных организаций, представителей общественных формирований. "Благодаря скоординированным действиям всех правоохранительных структур не было допущено нарушений, способных повлиять на итоги выборов", - говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

В настоящее время - по завершении голосования - полицейские обеспечивают безопасность при транспортировке избирательной документации в территориальные избирательные комиссии. Стражи правопорядка будут нести службу до окончания подсчета голосов.

В полиции также рассказали о том, что всем сотрудникам полиции, находившимся в Единый день голосования на службе, предоставлена возможность для голосования, в том числе дистанционным способом.

Чуть ранее о том, что российские полицейские не выявили серьезных правонарушений, сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой. "По предварительным итогам, на сегодняшний день нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня, по стране не зарегистрировано", - заявил первый замминистра.

В целом же, с начала избирательной кампании, по словам Горового, в органы полиции поступило 2539 сообщений о "нарушениях разной направленности". Из свежих - по состоянию на 16.00 мск воскресенья поступило 320 сообщений о возможных нарушениях. Все они, по словам первого замглавы МВД, в настоящее время проверяются.

"Проверка по поступившим обращениям о нарушениях на выборах будет завершена до 16 сентября", - заключил Александр Горовой.