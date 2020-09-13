Назван самый популярный автомобиль с пробегом в России

Самым популярным автомобилем с пробегом в России стал Ford Focus. За восемь месяцев этого года россияне приобрели 77,6 тысячи машин этой модели с пробегом.

На втором месте Lada 2114, которую купили 76,7 тысячи человек. Топ-3 замыкает Hyundai Solaris. Результат корейского седана - 70,1 тысячи экземпляров. С небольшим отрывом от него расположился Kia Rio - 69,1 тысячи авто.

Эксперты "Автостата" отмечают, что по итогам восьми месяцев 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3 296 700 единиц. Это на 5,8% меньше, чем в январе - августе 2019 года.

Как ранее писала "РГ", после июльского роста продажи новых машин в России по итогам прошлого месяца вновь ушли "в минус". В дальнейшем падение спроса на авторынке, судя по всему, будет только усиливаться.