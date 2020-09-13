Помпео осудил казнь иранского спортсмена Навида Афкари

Госсекретарь США Майк Помпео назвал ужасной и жестокой казнь иранского борца Навида Афкари. "Это вопиющее посягательство на человеческое достоинство. Мы решительно это осуждаем", - написал глава госдепа в Twitter. По словам дипломата, жизнь и смерть 27-летнего спортсмена "не будут забыты".

Напомним, власти Ирана обвинили Афкари, участвовавшего в 2018 году в антиправительственных акциях, в убийстве охранника в городе Шираз. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал Тегеран отменить смертный приговор борцу. Американский лидер уверен, что дело сфабриковано и единственное, в чем виноват молодой человек - это участие в уличных демонстрациях. Афкари выступал против ухудшающейся экономической ситуации в стране.