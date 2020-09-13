Помпео осудил казнь иранского спортсмена Навида Афкари

Госсекретарь США Майк Помпео назвал ужасной и жестокой казнь иранского борца Навида Афкари. "Это вопиющее посягательство на человеческое достоинство. Мы решительно это осуждаем", - написал глава госдепа в Twitter. По словам дипломата, жизнь и смерть 27-летнего спортсмена "не будут забыты".
Напомним, власти Ирана обвинили Афкари, участвовавшего в 2018 году в антиправительственных акциях, в убийстве охранника в городе Шираз. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал Тегеран отменить смертный приговор борцу. Американский лидер уверен, что дело сфабриковано и единственное, в чем виноват молодой человек - это участие в уличных демонстрациях. Афкари выступал против ухудшающейся экономической ситуации в стране.
The Iranian regime’s execution of Navid Afkari is a vicious and cruel act. We condemn it in the strongest terms. It is an outrageous assault on human dignity, even by the despicable standards of this regime. The voices of the Iranian people will not be silenced. #نویدمان_را_کشتند— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 12, 2020