В МИД прокомментировали заявление Помпео о российских кораблях на Кипре

Госсекретарь США Майк Помпео не оставляет попыток поссорить Москву и Никосию. Такое мнение высказал посол России на Кипре Николай Осадчий. В качестве примера он привел последнее заявление представителя Вашингтона.

Напомним, во время встречи с президентом республики Никосом Анастасиадисом Помпео выразил озабоченность в связи с заходами российских военных кораблей в порты Кипра по пути в Сирию. "Мы попросили Кипр принять во внимание наше беспокойство", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Днем ранее министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис и госсекретарь США Майк Помпео подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны. Соединенные Штаты профинансировали создание в Ларнаке учебного Центра сухопутной, морской и портовой безопасности. Кроме того, Вашингтон принял решение частично снять с Кипра оружейное эмбарго, введенное еще 33 года назад.