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13.09.2020 09:24
Рубрика: Происшествия

В Приморье после взрыва в жилом доме завели уголовное дело

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело возбуждено СУ СК РФ по Приморскому краю по факту взрыва в жилом доме села Вознесенка. Оно расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и статье 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности).

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Напомним, в ночь на воскресенье в доме на улице Первомайской произошел взрыв, предположительно, из-за хлопка бытового газа. После квартира загорелась, обрушились потолочные перекрытия. Во время разбора завалов было обнаружено тело ее 80-летнего хозяина.

По версии следствия, пенсионер сначала поджег сарай и гараж. После этого произошел взрыв в квартире.

"В ходе осмотра на месте обнаружены два газовых баллона. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели", - сообщает пресс-служба следственного управления.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Губернатор региона Олег Кожемяко пообещал, что жильцы квартир, которые не подлежат восстановлению, получат жилищные сертификаты. Сам дом отремонтируют до конца года.

Всего в здании 12 квартир, в которых проживает 21 человек.

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