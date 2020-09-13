На выборах в Поморье проголосовали более 30 процентов избирателей

В Архангельской области явка на выборах составила более 30 процентов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на облизбирком, к 18.00 13 сентября участки для голосования посетили 30,59 процента избирателей Поморья.

В Архангельской области проходят выборы губернатора, а также депутатов представительных органов 11 муниципальных районов и города Новодвинска.

В Ненецком автономном округе, избиратели которого также участвуют в выборах губернатора Поморья, явка за два часа до окончания голосования составила 19,12 процента.

В самом НАО в единый день голосования также прошли выборы губернатора. Собрание депутатов округа избрало на этот пост Юрия Бездудного, который с апреля 2020 года временно исполнял обязанности главы региона.