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13.09.2020 07:36
Рубрика: Происшествия

Из-за крупного пожара в Краснодаре ГУ МЧС переведено в режим ЧС

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани

В режим ЧС переведено Главное управление МЧС России по Кубани в связи с крупным пожаром в восьмиэтажном жилом доме на улице Жигуленко, 2 в Музыкальном микрорайоне Краснодара, где полностью сгорела деревянная мансарда. В воскресенье в 5.30 спасателям удалось локализовать открытое горение. Ликвидация пожара в данный момент продолжается.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
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- Весь пожарный гарнизон Краснодара привлечен к борьбе с огнем, на месте работают 170 человек и 33 единицы техники, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы краевого управления МЧС Никита Гавриляк.
Он сообщил, что первые подразделения МЧС прибыли к дому, откуда сегодня ночью поступила информация о пожаре, в 2 часа 20 минут.

- Было установлено, что происходит открытое горение на площади 800 квадратных метров, к тушению пожара и эвакуации жильцов дома привлекли высотную технику из соседних гарнизонов, - пояснил Гавриляк.

К моменту локализации пожара его площадь составила 4,4 тысячи квадратных метров. По предварительным данным спасателей, восьмой этаж сгорел полностью. Всего огнь повредил около 90 квартир.

Уже установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже. Пламя стремительно помчалось по деревянным перекрытиям, в считанные минуты охватило весь восьмой этаж и распространилось по периметру всего здания.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. ГУ МЧС по Краснодарскому краю переведено в режим чрезвычайной ситуации.

- Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства  случившегося, - уточнил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Выясняется, кто разрешил эксплуатацию здания с полностью деревянной мансардой.  Эвакуировано 300 человек, все они временно размещены в соседней школе. Пострадавших, к счастью, нет.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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