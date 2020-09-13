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13.09.2020 09:22
Рубрика: Общество

Мэр Краснодара взял под контроль помощь жильцам сгоревшего дома

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Глава администрации Краснодара Евгений Первышов заявил в своем Telegram-канале, что берет под личный контроль оказание помощи сотням жильцов многоквартирного дома, которые были эвакуированы из-за сильнейшего пожара.

"Этой ночью в доме на улице Российской, 267/6 произошел пожар. Загорелась кровля, выгорел мансардный этаж, - написал мэр. - В 9.00 проведу заседание комиссии по Чрезвычайным ситуациям о мерах по ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим жителям".

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
В Краснодаре потушили крупный пожар в жилом доме

По его словам, всем, чье жилье пострадало при продолжавшемся почти пять часов пожаре, будет оказана помощь: "Это не первый такой случай - в беде никогда никого не бросали, помогали погорельцам все вместе".

Глава столицы Кубани сообщил: "Ситуацию с помощью жильцам сгоревшего дома беру под свой личный контроль".

Отмечается, что благодаря слаженным действиям удалось избежать большой беды - жертв и пострадавших нет. Все жильцы дома были оперативно эвакуированы.

Как уже сообщалось, пункт временного размещения оборудован в средней школы № 66. По информации властей города,  туда на 8 часов утра обратились 89 человек, из них 54 решили остаться. Всем предоставляется питание и все необходимое.

"Гостиница "Кавказ" готова принять всех жильцов сгоревших квартир, кому понадобится размещение на время ремонта. Конечно же, бесплатно. Туда уже прибыл первый автобус, сейчас идёт расселение", - добавил Евгений Первышов.

Информация обо всех принятых решениях будет размещаться на официальном сайте администрации Краснодара.

Напомним, крупный пожар, бушевавший свыше пяти часов в восьмиэтажном многоквартирном жилом доме, был полностью ликвидирован в 7.45.

- Пожару присвоена 4-я категория сложности. К его тушению привлекалось 214 человек и 63 единицы техники, в том числе от МЧС России - 129 человек и 34 единицы техники, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы ведомства Никита Гавриляк.

Специалисты МЧС вместе с  правоохранителями и сотрудниками мэрии продолжают выяснить все обстоятельства случившегося.

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