В воскресенье утром на заседании комиссии по ЧС администрации Краснодара обсудили ликвидацию последствий сильнейшего пожара в доме на улице Российской, 267/6 и помощь пострадавшим. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Первышов, предварительная причина пожара - неисправность проводки.

"В доме сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры. Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена еще одна гостиница. Оперативно окажем им всю необходимую помощь - как материальную, так и с восстановлением документов", - написал глава города.

По словам градоначальника, уже сегодня планируется начать демонтаж опасных конструкций, затем в доме начнутся следственные действия: "На это время обеспечим круглосуточную охрану. Будем стараться, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры максимально быстро".

По информации мэрии, вводится локальный режим ЧС - это позволит выплатить всем пострадавшим материальную помощь за счет городского бюджета.

Напомним, пожар, бушевавший свыше пяти часов в восьмиэтажном многоквартирном жилом доме, был полностью ликвидирован в 7.45.

- Пожару присвоена 4-я категория сложности. К его тушению привлекалось 214 человек и 63 единицы техники, в том числе от МЧС России - 129 человек и 34 единицы техники, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы ведомства Никита Гавриляк.

Специалисты МЧС вместе с правоохранителями и сотрудниками мэрии продолжают выяснить все обстоятельства случившегося.