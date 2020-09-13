В Краснодаре потушили крупный пожар в жилом доме

Крупный пожар, бушевавший свыше пяти часов в восьмиэтажном многоквартирном жилом доме, полностью ликвидирован в 7.45. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Пожару присвоена 4-я категория сложности. К его тушению привлекалось 214 человек и 63 единицы техники, в том числе от МЧС России - 129 человек и 34 единицы техники, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы ведомства Никита Гавриляк.

Напомним, сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Российской, 267/6 поступило в МЧС в воскресенье ночью в 2 часа 14 минут. Первые пожарные расчеты к месту происшествия прибыли в 2.20. Было установлено, что происходит открытое горение мансардного этажа на площади 800 квадратных метров. В 5.30 ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о локализации пожара, а в 6.00 - о ликвидации открытого горения.

Как рассказали в пресс-службе администрации кубанской столицы, многоквартирный жилой дом по улице Российской, 267/6 построен в 2011 году, 8-этажный, имеет общую площадь всех помещений 6963.90 кв. м. С марта 2013 года дом находится под управлением УК "РемСтройСервис".

Исполняющий обязанности главы Краснодара Виталий Косенко и заместитель главы города Андрей Дорошев находятся на месте ЧП и лично контролируют ситуацию. Из горящего дома было эвакуировано 300 человек. Для них организован пункт временного размещения в школе № 66 по улице Уссурийской, 2. Для перевозки жильцов были задействованы автобусы Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

В пункте временного размещения находятся 42 человека, для них организовано горячее питание, питьевая вода. Далее они будут размещены в гостинице "Кавказ", расположенной на центральной улице Красной краевого центра. По данным мэрии, остальные жильцы от размещения отказались.

Специалисты МЧС вместе с правоохранителями и сотрудниками мэрии продолжают выяснить все обстоятельства случившегося.