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13.09.2020 10:40
Рубрика: Происшествия

Прокуратура проверит причины пожара в жилом доме в Краснодаре

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Прокуратура организовала проверку причин и условий, способствовавших распространению огня в многоквартирном доме по улице Российской, 267/6 столицы Кубани. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
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По данным надзорного ведомства, дом состоит из 384 квартир и 164 коммерческих помещений. Предварительно установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже, после чего распространилось на другие помещения. В результате весь этаж под воздействием огня был уничтожен. Дом не газифицирован.

По информации пресс-службы, на место происшествия выезжали прокурор Кубани (он уже провел здесь прием граждан), прокурор города Краснодара и прокурор Прикубанского округа, на территории которого находится многоэтажка.

Погорельцы размещены в гостинце "Кавказ". Им оказывается вся необходимая помощь, начата работа по восстановлению утраченных документов.

Как уже сообщалось, продолжавшийся свыше пяти часов в восьмиэтажном многоквартирном жилом доме пожар был полностью ликвидирован в 7.45.

- Пожару присвоена 4-я категория сложности. К его тушению привлекалось 214 человек и 63 единицы техники, в том числе от МЧС России - 129 человек и 34 единицы техники, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы ведомства Никита Гавриляк.

Как заявил мэр Краснодара Евгений Первышов, предварительная причина пожара - неисправность проводки. По его словам, уже сегодня планируется начать демонтаж опасных конструкций, затем в доме начнутся следственные действия: "На это время  обеспечим круглосуточную охрану. Будем стараться, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры максимально быстро".

Пункт временного размещения для жильцов дома оборудован в средней школе № 66-й. Сюда на 8 часов утра обратились 89 человек, из них 54 решили остаться.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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