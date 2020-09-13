Прокуратура проверит причины пожара в жилом доме в Краснодаре

Прокуратура организовала проверку причин и условий, способствовавших распространению огня в многоквартирном доме по улице Российской, 267/6 столицы Кубани. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным надзорного ведомства, дом состоит из 384 квартир и 164 коммерческих помещений. Предварительно установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже, после чего распространилось на другие помещения. В результате весь этаж под воздействием огня был уничтожен. Дом не газифицирован.

По информации пресс-службы, на место происшествия выезжали прокурор Кубани (он уже провел здесь прием граждан), прокурор города Краснодара и прокурор Прикубанского округа, на территории которого находится многоэтажка.

Погорельцы размещены в гостинце "Кавказ". Им оказывается вся необходимая помощь, начата работа по восстановлению утраченных документов.

Как уже сообщалось, продолжавшийся свыше пяти часов в восьмиэтажном многоквартирном жилом доме пожар был полностью ликвидирован в 7.45.

- Пожару присвоена 4-я категория сложности. К его тушению привлекалось 214 человек и 63 единицы техники, в том числе от МЧС России - 129 человек и 34 единицы техники, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы ведомства Никита Гавриляк.

Как заявил мэр Краснодара Евгений Первышов, предварительная причина пожара - неисправность проводки. По его словам, уже сегодня планируется начать демонтаж опасных конструкций, затем в доме начнутся следственные действия: "На это время обеспечим круглосуточную охрану. Будем стараться, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры максимально быстро".

Пункт временного размещения для жильцов дома оборудован в средней школе № 66-й. Сюда на 8 часов утра обратились 89 человек, из них 54 решили остаться.