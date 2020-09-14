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14.09.2020 11:00
Рубрика: Легковые авто

Автоэксперт оценил возможные изменения ПДД

Текст: Юрий Зубко
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Минтранс и ГИБДД подготовили проект по внесению изменений в правила дорожного движения. часть поправок коснется средств индивидуальной мобильности. Это самокаты, сегвеи, роликовые колеса, скейтборды и прочие устройства. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил возможные нововведения.

Фото: iStock
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"Новые изменения ПДД - требование времени, следствие появления новых видов средств передвижения и в целом развития новых транспортных реалий. Так что тот факт, что профильные государственные ведомства следят за развитием ситуации и стараются на нее реагировать, безусловный плюс. Нюанс в другом: насколько эта реакция окажется применимой и будет соответствовать реальным улучшениям жизни граждан. А вот тут к новой реформе пока еще есть вопросы.

Не совсем понятно, как будут контролироваться ограничения для средств индивидуальной мобильности, если полицейские с улиц почти исчезли, а сами подобные средства передвижения не имеют никаких регистрационных номеров, а значит не идентифицируются камерами наблюдения.

Кроме того, наказания за нарушения новых правил должны быть закреплены в КоАП, о котором пока нет ни слова. Ну и в целом, пакет поправок носит явный московский акцент. Проще говоря, многие накипевшие проблемы характерны, главным образом, для двух столиц и максимум самых крупных городов-миллионников, что делает актуальным необходимость привязки поправок к региональным особенностям.

На сегодня понятно, что реформу ПДД очевидно ждет еще целый ряд доработок и согласований, так что стоит дождаться окончательного варианта", - отметил эксперт.

#ПДД