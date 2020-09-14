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14.09.2020 08:00
Рубрика: ПДД

СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД

Текст: Майя Бирюкова
Минтранс подготовил проект поправок к ПДД: сейчас с документом проводятся регламентные процедуры. Изменения касаются сразу нескольких важных тематических блоков.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Первый касается стоянки и остановки машин, пишет "Коммерсантъ". Автотранспорту хотят запретить останавливаться на островках безопасности: сегодня правилами это разрешено, но из-за этого случаются наезды на стоящие машины.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Должна измениться и зона действия знака "Остановка запрещена (3.27): это правило хотят поменять по жалобам жителей, чьи машины часто эвакуировали из парковочных карманов.

После знака "Парковка" действие вышеуказанного знака намерены отменить. Также планируется отменить правило, по которому стоянка запрещается до того места, где кончается желтая разметка: теперь как и другие знаки, этот будет действовать до следующего перекрестка или конца населенного пункта.

Новыми поправками хотят ограничить скорость движения пассажирских автобусов. До 90 км/ч за городом можно будет двигаться лишь тем, которые оборудованы сидячими местами и ремнями безопасности. Для остальных автобусов ограничение составит 70 км/ч.

Появится знак "Движение автобусов запрещено". На заднем стекле автобуса разместят табло "Внимание, пассажир": следующая за ним машина должна будет остановиться и подождать, пока все пассажиры пройдут и табличка погаснет.

Намерены изменить и правила тонировки автомобилей. Сейчас по ГОСТ 5727 от 1988 года установлены лимиты для лобового стекла - пропуск 75 процентов света, остальных - 70 процентов минимум. По ГОСТ 33997 от 2016 года лимит лобового снизится до 70 процентов минимум, для остальных нормироваться не будет.

Еще одна часть поправок коснется средств индивидуальной мобильности. Это самокаты, сегвеи, роликовые колеса, скейтборды и прочие устройства.

"РГ" подробно рассказывала о планируемых изменениях в этой части.

Сейчас документ направлен в аналитический центр при правительстве в одну из рабочих групп. Поправки уже несколько раз проходили общественные обсуждения и готовились с 2019 года.

#ПДД