Какую скидку дают работникам АвтоВАЗа на покупку Lada

Работники АвтоВАЗа могут сэкономить на покупке автомобилей Lada. По заводской льготной программе они могут получить скидку на машину в 7-10%. Об этом стало известно из сообщения профсоюзной организации автогиганта в соцсети "ВКонтакте".

Как выяснилось, с 11 сентября к широкому списку моделей, которую заводчане могут приобрести с дисконтом, добавилась еще одна - Lada Niva, недавно вернувшаяся в "семью" АвтоВАЗа. Вопрос об этом на конференции работников предприятия поднял председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев, и президент компании Ив Каракатзанис подписал соответствующий приказ.

Интересно, что в комментарии под этим сообщением в соцсети администратор паблика указал также на возможность получить "хорошие скидки" и без льготной программы - при обращении непосредственно к дилеру компании при заводе.

Любопытно, что у работников АвтоВАЗа есть и возможность купить машину в кредит по ставке 0%, то есть фактически с рассрочкой. При этом нужно внести первоначальный взнос в размере половины суммы. Рассчитаться с уполномоченным банком требуется за 3 года.

Напомним, у сотрудников компании есть также возможность приобрести служебные автомобили с пробегом, которые регулярно меняют в корпоративном парке АвтоВАЗа. В августе стало известно о том, что на заводе была вскрыта мошенническая схема по продаже таких машин.

Один из работников на протяжении полугода принимал предварительные заказы и платежи на уже списанные автомобили, обещая сделать скидку, и брал у коллег деньги за то, чтобы конкретная машина не ушла другому работнику. В общей сложности мошенник получил 972 000 рублей. Суд оценил его "услуги" в четыре года лишения свободы с компенсацией ущерба пострадавшим.