Новые Logan и Sandero: опубликованы "живые" фото салона моделей

На сайте Cochespias опубликованы фотографии салона третьего поколения бюджетных моделей Dacia Logan и Sandero (в России представлены под брендом Renault). Смена платформы позволила уйти от архаичной конфигурации интерфейса.

Торпедо новых Logan и Sandero получило прямоугольные дефлекторы воздуховодов - такая тенденция уже была замечена на бразильской спецификации Renault Duster.

Графика приборной панели осталась верна стилистике, но был изменён цвет - оранжевый уступил место белому, исчез третий "колодец", и теперь между спидометром и тахометром есть информационный мультирежимный дисплей.

На центральной консоли расположен "парящий" экран мультимедийной системы, под ним - дефлекторы обдува, ниже - блок управления климатом в виде трёх шайб, между которыми расположены клавиши активации системы рекуперации, подогрева сидений, кондиционера и так далее.

Обратите внимание на количество скоростей, обозначенных на рычаге коробки передач - их шесть (судя по схеме, трансмиссия такая же, как ставится на Duster). На актуальном поколении "бюджетников" коробка имеет пять передач.

Ранее Dacia распространила официальные фото новых Logan, Sandero, Sandero Stepway. Внешность автомобилей была кардинально пересмотрена. Предполагается, что в основу модели легла бюджетная версия модульной платформы CMF-B, на которой базируются Renault Clio и Nissan Micra.

Мировая премьера новый Dacia Logan, Sandero и Sandero Stepway состоится 29 сентября 2020 года.