Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.09.2020 07:46
Рубрика: Легковые авто

Новые Logan и Sandero: опубликованы "живые" фото салона моделей

Текст: Константин Руссов
Фото: www.cochespias.net Фото: www.cochespias.net
Фото: www.cochespias.net

На сайте Cochespias опубликованы фотографии салона третьего поколения бюджетных моделей Dacia Logan и Sandero (в России представлены под брендом Renault). Смена платформы позволила уйти от архаичной конфигурации интерфейса.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Украинский ЗАЗ признался, что выпускает модели Renault и Lada

Торпедо новых Logan и Sandero получило прямоугольные дефлекторы воздуховодов - такая тенденция уже была замечена на бразильской спецификации Renault Duster.

Графика приборной панели осталась верна стилистике, но был изменён цвет - оранжевый уступил место белому, исчез третий "колодец", и теперь между спидометром и тахометром есть информационный мультирежимный дисплей.

На центральной консоли расположен "парящий" экран мультимедийной системы, под ним - дефлекторы обдува, ниже - блок управления климатом в виде трёх шайб, между которыми расположены клавиши активации системы рекуперации, подогрева сидений, кондиционера и так далее.

Обратите внимание на количество скоростей, обозначенных на рычаге коробки передач - их шесть (судя по схеме, трансмиссия такая же, как ставится на Duster). На актуальном поколении "бюджетников" коробка имеет пять передач.

Ранее Dacia распространила официальные фото новых Logan, Sandero, Sandero Stepway. Внешность автомобилей была кардинально пересмотрена. Предполагается, что в основу модели легла бюджетная версия модульной платформы CMF-B, на которой базируются Renault Clio и Nissan Micra.

Мировая премьера новый Dacia Logan, Sandero и Sandero Stepway состоится 29 сентября 2020 года.

Фото: www.cochespias.net
#Renault