Представитель ЕР Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области

Кандидат от "Единой России" Андрей Коваленко вырвался вперед на дополнительных выборах в Госдуму в Ярославской области.

Такой вывод можно сделать, ознакомившись с данными Центральной избирательной комиссии. Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, уже обработаны 69,48% протоколов. Представитель "Единой России" набрал 40,36% голосов. На втором месте - Анатолий Лисицын, кандидат от "Справедливой России", набравший 34,97%.

Отметим, что в Курской и Ярославской областях через интернет голосовали порядка 31 тысячи человек. Это 6,9% от списочного состава избирателей. Итоги дистанционного электронного голосования были внесены в систему ГАС "Выборы". Окончательные результаты по дополнительным выборам в Госдуму ЦИК объявит 14 сентября в полдень.