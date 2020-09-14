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14.09.2020 16:55
Рубрика: Культура

Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Конкурса идей на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на Красной площади не будет. "Он отменен", - сообщил журналистам президент Союза архитекторов Николай Шумаков.

Фото: РИА Новости
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Причиной отмены, по его словам стал негативный резонанс, развернувшийся в обществе после того, как было объявлено о конкурсе. Напомним, Союз архитекторов предложил желающим разработать концепцию нового использования мавзолея - без его сноса или какого-то изменения внешнего вида. "Это памятник всемирного значения, он находится под охраной ЮНЕСКО", - отмечает Шумаков, добавляя, что конкурсные концепции могли бы быть реализованы только в том случае, если было бы принято решение о выносе из Мавзолея тела Ленина. Но вокруг конкурса развернулась такая негативная полемика, что Союз архитекторов посчитал разумным его отменить.

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