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14.09.2020 19:23
Рубрика: Происшествия

Экс-директора химзавода будут судить за выбросы в Армянске

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Мария Орлова/ РГ Фото: Мария Орлова/ РГ
Фото: Мария Орлова/ РГ

В Крыму предстанет перед судом бывший директор крупного химического предприятия в Армянске на севере полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю.

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По ее данным, экс-директор филиала ООО "Титановые инвестиции" обвиняется по части третьей статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды и по неосторожности массовое заболевание людей) и части второй статьи 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, если эти деяния повлекли загрязнение или изменение природных свойств воздуха, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека). Максимальное наказание по этим статьям обвинения предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

- Действующий в тот момент гендиректор филиала для создания видимости эффективной работы и сокрытия от контролирующих органов существующей чрезвычайной ситуации с кислотонакопителем принял решение о продолжении его эксплуатации", - говорится в сообщении.

С середины августа по сентябрь 2018 года в кислотонакопителе филиала из-за превышения концентрации серной кислоты и высокой атмосферной температуры произошла серия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Армянска и села Перекоп.

"Эти преступные действия директора филиала в свою очередь повлекли по неосторожности массовое заболевание жителей этих населенных пунктов, что подтверждается заключениями судебно-медицинских экспертиз, причинен существенный вред окружающей среде", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела завершено, следователи получили неопровержимые доказательства вины бывшего директора филиала. С целью обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафа и других имущественных взысканий на имущество предприятия наложен арест на общую сумму более 108 миллионов рублей. Материалы уголовного дела переданы в суд.

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Напомним, в августе-сентябре 2018 года в Армянске произошла серия выбросов вредных веществ из кислотонакопителя завода в атмосферу. Люди стали массово жаловаться на першение в горле, затрудненное дыхание, плохое самочувствие. В городе была объявлено ЧП регионального масштаба. Штаб по ликвидации причин происшествия возглавил глава республики Сергей Аксенов. Матерей с малолетними детьми, школьников и часть жителей с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы эвакуировали в здравницы Крыма. Работа предприятия была остановлена. В экстренном порядке в кислотонакопитель закачали пресную воду, что привело к уменьшению концентрации серной кислоты. Снижение температуры воздуха в дальнейшем нормализовало экологическую ситуацию в районе предприятия.

18 августа нынешнего года при запуске одного из цехов вновь произошло образование облака с резким химическим запахом, которое рассеялось в течение нескольких минут. Руководство предприятия заверило, что угрозы здоровью людей и экологии этот эпизод не нанес.

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