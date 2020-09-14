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14.09.2020 12:30
Рубрика: Легковые авто

Российский Renault Kaptur отправился в страны СНГ

Текст: Валерий Карташов

Renault Россия начала экспортировать обновлённый Kaptur в страны СНГ. Первые товарные автомобили, которые производятся на заводе "Автофрамос" в Москве, уже добрались до Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении и Киргизстана.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Renault Kaptur получил модульную платформу от кросс-купе Renault Arkana, а также оригинальную хромированную решётку радиатора, колёсные диски нового дизайна.

Кроссовер имеет полностью переработанный интерьер с мягким пластиком, электроусилителем рулевого управления, тачскрином с поддержкой сервисов Apple CarPlay, Android Auto и "Яндекс.Авто".

Машина предлагается с новейшим 150-сильным 1,3-литровым турбомотором и вариатором X-Tronic, с двигателями объёмом 1,6 литра и 2,0 литра мощностью 116 л. с. и 143 л. с. соответственно.

В России модернизированный Renault Kaptur продаётся с июня текущего года. В нашей стране модель стоит от 1 055 000 рублей до 1 550 000 рублей.

#Renault