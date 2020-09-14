Шон Бин и Стивен Грэм сыграют в сериале BBC "Время"

Выдающиеся британские актеры Шон Бин ("Великолепные Медичи", "Игра престолов"), и Стивен Грэм ("Туманные отношения", "Табу", "Ошибка 404") сыграют в трехсерийном сериале BBC под названием "Время" (Time). Сценарий будет написан Джимми МакГоверном. Об этом сообщает Variety.

Отметим, что в 2017-м назад Шон Бин блестяще воплотил образ священника в незаурядном сериале "Сломленный" (Broken), сюжетная канва которого была также создана МакГоверном, а в 2010-2012 гг. оба снимались в "Обвиняемых" (Accused), также вышедших из-под его пера.

Новая работа, судя по всему, также будет представлять собой социальную и психологическую драму. Героем Бина станет отец семейства и учитель по профессии, который вследствие несчастного случая убил человека. Грэм воплотит роль неравнодушного сотрудника пенитенциарной системы, который не в меньшей степени, чем человек, за которым он надзирает, является заложником своего прошлого с туманными перспективами. Объединяет их одно - сила характера и желание жить дальше.

Режиссером "Времени" станет Льюис Арнольд ("Отбросы", "Убийство на пляже").

МакГоверн прокомментировал новый проект следующим образом: "BBC нашла замечательного молодого режиссера и двух величайших актеров на планете, мое счастье не знает границ". Шон Бин отметил, что участие в воплощении работ МакГоверна для него большая честь, а возможность встретиться на съемочной площадке с коллегой Стивеном Грэмом - огромное удовольствие. Его радость разделил сам Грэм, помимо комплиментов в адрес сценариста и коллеги по актерскому цеху, он также отметил, что слышал восторженные отзывы о режиссере Льюисе Арнольде и ему не терпится приступить к работе под его руководством.

О дате выхода нового мини-сериала пока ничего не известно, однако, съемки начнутся в Ливерпуле уже этой осенью.