В Hyundai показали, как собрать автомобиль из дерева

Компания Hyundai опубликовала два видеоролика, которые посвящены модели Soapbox.

Уже более ста лет в Европе и США проводятся гонки на "мыльницах". Так называют автомобили с колёсами, но без двигателей и педалей. В первой половине 20-го столетия конструкции для соревнований по скоростному спуску представляли собой самодельные коробки или деревянные ящики от мыла с колёсами. Отсюда и название.

Hyundai Soapbox для европейских покупателей разрабатывали специалисты Hyundai Motor Europe. Модель можно собрать из комплекта деталей самостоятельно в домашних условиях. Она рассчитана как на детей, так и на взрослых.

"Мыльница", изготовленная из дерева, получила клиновидный дизайн с угловатыми линиями кузова, а также фирменный жёлтый цвет марки. В комплект входит металлические кронштейны с винтами, колёса, несколько рычагов управления, тормозной механизм.

Длина Soapbox составляет 1,76 м, ширина - 1 метр. Как отмечают в Hyundai, "мыльницу" можно перевозить в багажном отделении универсала i30.