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14.09.2020 09:32
Рубрика: Внутренняя политика

В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Получать водительские права на легковые авто следует разрешить с 16 лет - с такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Письмо на эту тему парламентарий отправил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, передает RT.

Фото: iStock
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Предложение понизить возрастной порог для управления легковым автомобилем он объяснил тем, что россияне в возрасте 16-17 лет уже вполне самостоятельные. Они могут быть официально трудоустроены, учиться в другом городе и жить отдельно от семьи. Власов добавил, что раннее получение водительских прав позволит больше вовлечь молодых людей в экономические процессы. По оценке депутата, стремление водить машину преобразуется у молодежи в желание раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую самостоятельность.

При этом Власов предложил разрешить учится для получения водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев.

Сейчас учиться в автошколе и сдавать экзамены на категорию В можно с 16 лет, однако получить права можно только после совершеннолетия.