В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет

Получать водительские права на легковые авто следует разрешить с 16 лет - с такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Письмо на эту тему парламентарий отправил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, передает RT.

Предложение понизить возрастной порог для управления легковым автомобилем он объяснил тем, что россияне в возрасте 16-17 лет уже вполне самостоятельные. Они могут быть официально трудоустроены, учиться в другом городе и жить отдельно от семьи. Власов добавил, что раннее получение водительских прав позволит больше вовлечь молодых людей в экономические процессы. По оценке депутата, стремление водить машину преобразуется у молодежи в желание раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую самостоятельность.

При этом Власов предложил разрешить учится для получения водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев.

Сейчас учиться в автошколе и сдавать экзамены на категорию В можно с 16 лет, однако получить права можно только после совершеннолетия.