Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов"

На YouTube опубликован локализованный трейлер фильма ужасов "Ловец снов", и вы только послушайте эту истеричную музыку фоном!

Важно: в оригинале картина называется Dreamkatcher, а не Dreamcatcher - таким нехитрым методом нам дают понять, что лента не имеет отношения к "Ловцу снов" Стивена Кинга, претерпевшему экранизацию в 2003-м (Морган Фримен, Томас Джейн, Джейсон Ли, Тимоти Олифант).

Картина режиссера, сценариста и продюсера Керри Харриса, дебютирующего в полном метре, рассказывает про детского психолога Гейл (Рада Митчелл, Роуз из дилогии "Сайлент Хилл"), которая со своим другом (Генри Томас, "Доктор Сон", "Игра Джералда", "Призраки дома на холме") и его сыном Джошем приезжает в отдаленный лесной дом, где когда-то погибла мать мальчика.

Гейл пытается помочь ребенку, но не тут-то было - злые силы не дремлют! В том смысле, что вовсе даже наоборот - благодаря любопытству и незнанию Джоша некая потусторонняя тварь пытается пролезть из ночных кошмаров в реальный мир.

В других ролях - практически незаменимая для такого рода опусов Лин Шэй, Джулз Уиллкокс ("Оборотень", C.S.I.), Джозеф Бишара (серия "Заклятие").

В кино - с 1 октября.