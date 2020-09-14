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Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов"

Новости
    14.09.2020, 15:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован локализованный трейлер фильма ужасов "Ловец снов", и вы только послушайте эту истеричную музыку фоном!

Фото: youtube.com
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Важно: в оригинале картина называется Dreamkatcher, а не Dreamcatcher - таким нехитрым методом нам дают понять, что лента не имеет отношения к "Ловцу снов" Стивена Кинга, претерпевшему экранизацию в 2003-м (Морган Фримен, Томас Джейн, Джейсон Ли, Тимоти Олифант).

Картина режиссера, сценариста и продюсера Керри Харриса, дебютирующего в полном метре, рассказывает про детского психолога Гейл (Рада Митчелл, Роуз из дилогии "Сайлент Хилл"), которая со своим другом (Генри Томас, "Доктор Сон", "Игра Джералда", "Призраки дома на холме") и его сыном Джошем приезжает в отдаленный лесной дом, где когда-то погибла мать мальчика.

Гейл пытается помочь ребенку, но не тут-то было - злые силы не дремлют! В том смысле, что вовсе даже наоборот - благодаря любопытству и незнанию Джоша некая потусторонняя тварь пытается пролезть из ночных кошмаров в реальный мир.

В других ролях - практически незаменимая для такого рода опусов Лин Шэй, Джулз Уиллкокс ("Оборотень", C.S.I.), Джозеф Бишара (серия "Заклятие").

В кино - с 1 октября.

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