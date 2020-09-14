Вышел трейлер мультфильма от авторов "Одноклассниц" и "Истории игрушек"

А теперь - немного откровенно странной и криповой анимации: на YouTube опубликован трейлер российского полнометражного мультфильма "Полное погружение". С розовым гуру-ктулху, богомерзкими злодейскими тварями и сюрреалистическими мутациями. И все это с рейтингом 6+.

Действие вампуки разворачивается "глубоко-глубоко на дне морском", где на остатках исчезнувшей некогда древней цивилизации раскинулся город рыб.

В городе том, где все умеют ловко говорить под водой, вместе с другими обитателями живет и главный герой - дельфин с внезапным именем Дельфи. Мало того - влюбленный в "приемную дочь местного мэра, красотку Мию". И чтобы та обратила на него внимание, Дельфи мечтает однажды вступить в ряды гвардии дельфинов. Да вот же беда - никто не воспринимает юное млекопиющее всерьез.

Но вот однажды Дельфи вместе со своим другом Зэбом делают удивительное открытие - арку, проплыв через которую, можно превратиться в кого угодно. Вплоть до полосатого несгораемого шкафа с глазами. "Но, не успев обрадоваться, друзья видят, как арку вслед за ними обнаруживают и злые мурены.

Дельфи и Зэб срочно должны придумать план, как обезопасить родной город и не допустить туда врагов, которые трансформировались и стали ужасно огромными", - изложено далее.

Режиссер и соавтор сценария - Василий Ровенский (продюсер и сценарист обеих частей "Одноклассниц"), второй сценарист проекта - номинант "Оскара" Алек Соколов ("История игрушек", "Оптом дешевле", "Гарфилд").

В кино - с 29 октября.