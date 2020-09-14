"Зенит" возглавил таблицу РПЛ после победы над "Арсеналом"

После неудачи "Спартака" во встрече против ЦСКА "Зенит" мог снова вернуться на первое место. В итоге команде из Санкт-Петербурга это удалось.

В первом тайме "Зенит" отличился дважды. На 25-й минуте точный удар записал на свой счет Андрей Мостовой. Спустя шесть минут ворота гостей поразил лидер сборной России Артем Дзюба.

После перерыва футболисты тульского клуба сумели сократить разницу в счете. Автором забитого мяча стал Юрий Ковалев. Однако уйти от поражения "Арсеналу" не удалось. В концовке встречи Александр Ерохин установил окончательный результат - 3:1.

Победа позволила "Зениту" набрать 16 очков и возглавить турнирную таблицу. На одно очко отстает "Сочи", на два - "Спартак".