"Зенит" возглавил таблицу РПЛ после победы над "Арсеналом"

"Зенит" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу обыграл дома тульский "Арсенал" - 3:1. Эта победа позволила питерцам вернуть лидерство в турнирной таблице.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
После неудачи "Спартака" во встрече против ЦСКА "Зенит" мог снова вернуться на первое место. В итоге команде из Санкт-Петербурга это удалось.
В первом тайме "Зенит" отличился дважды. На 25-й минуте точный удар записал на свой счет Андрей Мостовой. Спустя шесть минут ворота гостей поразил лидер сборной России Артем Дзюба.
После перерыва футболисты тульского клуба сумели сократить разницу в счете. Автором забитого мяча стал Юрий Ковалев. Однако уйти от поражения "Арсеналу" не удалось. В концовке встречи Александр Ерохин установил окончательный результат - 3:1.
Победа позволила "Зениту" набрать 16 очков и возглавить турнирную таблицу. На одно очко отстает "Сочи", на два - "Спартак".