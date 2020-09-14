РПЛ продолжается. Сегодня в рамках седьмого тура питерский "Зенит" примет тульский "Арсенал".

Предыдущие два тура для чемпионов России выдались неважными: сначала - внезапное поражение от "Динамо", потом - унылая безголевая ничья с "Локомотивом". Впрочем, до этого подопечные Сергея Семака очков не теряли, и после вчерашнего поражения "Спартака" в дерби имеет отличный шанс вернуться на первое место, подвинув заодно свой "фарм-клуб" из Сочи, неожиданно захвативший лидерство.

У "Арсенала" дела совсем плохи - третье место с конца, одна победа (что иронично, как раз над обидчиками "сине-бело-голубых" - "Динамо"), три поражения, две ничьих. Правда, в последнем туре, где туляки уступили "Спартаку", они продемонстрировали готовность бороться до самого конца - даже играя полматча вдесятером, команда Сергея Подпалого изрядно потрепала нервы "красно-белым".

Так что не будем спешить с выводами и будем надеяться на настоящую борьбу.

Начало матча - 18:30 мск.