Российская футбольная Премьер-лига снова возвращается на экраны телевизоров, мониторов и мобильных устройств. А сайт "РГ" возобновляет онлайн-трансляции важнейших матчей. Сегодня состоится безо всяких преувеличений одна из главных игр всего сезона - Главное дерби страны, ЦСКА примет на своём поле "Спартак".

"Красно-белые", несмотря на досадную неудачу в первом туре с "Сочи", в которой немалую роль сыграли судьи, отлично провёл первый отрезок чемпионата, перед перерывом на матчи сборных став единоличным лидером турнирной таблицы, опережая "Зенит" на одно очко, что для многих стало неожиданностью.

ЦСКА пока идёт лишь пятым, но после шести туров разрыв пока невелик - всего четыре очка отделяют "армейцев" от первого места. В этом розыгрыше они проиграли только "Зениту" и "Рубину" (правда, казанцам - дома), потеряв очки ещё с "Краснодаром" (1:1 в гостях). А в предыдущем матче разгромили в Грозном "Ахмат".

В том, что нас ждёт непримиримая борьба, сомневаться не приходится: речь идёт о самом принципиальном противостоянии современного российского футбола.

Дополнительная интрига - ожидаемый дебют новобранца "Спартака" Александра Кокорина, неоднократно откладывавшийся из-за травмы.