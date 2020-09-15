Что показала компания Apple: самое важное

Apple провела сентябрьскую презентацию, где показала сразу несколько новых гаджетов. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

Началась презентация с анонса новых Apple Watch. Гаджет назвали Apple Watch Series 6. Новинка получила функцию отслеживания уровня кислорода в крови и общего состояния организма. Кроме того, датчики измерения кислорода смогут помочь следить за здоровьем больным астмой, утверждают в Apple.

Операционная система WatchOS 7 научилась распознавать, насколько часто пользователь моет руки, и отслеживать сон. Новый процессор S6, по заявлениям Apple, стал на 20% быстрее, а дисплей - в два раза ярче. Еще часы умеют показывать высоту над уровнем моря. Стоимость Apple Watch Series 6 в России - 36 990 рублей.

Также компания показала Watch SE - более дешевую версию часов с дизайном как у Watch Series 6, но с процессором от предыдущего поколения "яблочных" часов. Еще SE-версия отличается от старшей модели тем, что в ней отсутствует датчик кислорода в крови. Цена в России - 24 990 рублей.

Обновление получил и младший из планшетов "фруктовой" компании. "Просто" iPad стал мощнее - его оснастили чипом A12 Bionic и научили работать со стилусом - правда, он будет поддерживать Apple Pencil только первого поколения. Как заявляют в Apple, гаджет стал на 40% мощнее по сравнению с предшественником. Цена в России начинается от 29 990 рублей за версию с Wi-Fi модулем.

После обычного iPad настала очередь iPad Air. Здесь обновления куда масштабнее - во-первых, девайс получил совершенно новый дизайн по сравнению с предыдущим поколением. Он теперь выглядит как iPad Pro. В качестве процессора установлен A14 Bionic - впервые в истории компания Apple показала новый процессор не в iPhone, а в iPad. Купертиновцы называют устройство "самым мощным из когда-либо существовавших". Кроме стандартных цветов - серебристого и "серый космос" покупателям доступны на выбор розовый, зеленый и голубой цвета. Главным же отличием от "прошки" является отсутствие системы распознавания лица FaceID - вместо нее в Apple решили поставить сканер отпечатков пальцев и разместили его в кнопке включения. Стоимость нового iPad Air начинается от 55 990 рублей в версии с Wi-Fi модулем.

Как и ожидалось, компания представила сервис Apple One. "С Apple One можно ещё проще подписываться на сервисы Apple, потому что эта подписка объединяет Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud, - отмечает Эдди Кью, старший вице-президент Apple по интернет-сервисам и программному обеспечению. - После оформления единой подписки развлекательные сервисы Apple будут доступны на всех ваших устройствах"

Начиная с этой осени пользователям сервисов Apple будет предлагаться подходящий вариант плана Apple One, позволяющий подписаться сразу на несколько сервисов с любого устройства Apple.

Индивидуальная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 500 ГБ пространства в iCloud за $14,95 в месяц (в России 365 руб.). Семейная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ пространства в iCloud за $19,95 в месяц (в России 525 руб.). Воспользоваться ей могут до шести членов семьи. Подписка Premier (в России недоступна) включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ТБ пространства в iCloud за $29,95 в месяц. Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.

Любители ЗОЖ также останутся довольны новинками "фруктовой" компании - Apple анонсировала фитнес-сервис. Если совсем кратко, то Fitness+ (а именно так он называется) предоставляет доступ к нескольким программам тренировок, которые обновляются каждую неделю. На выбор доступны силовые упражнения, велотренажер, танцы, и так далее. Fitness+ пока не доступен в России - в США же он обойдется в 9,99 долларов в месяц или в 79,99 долларов в год. При покупке Apple Watch пользователи получат в подарок три месяца бесплатно.

Apple показала отличные устройства, которые совершенно точно найдут своего покупателя. Компания как бы говорит: смотрите, у нас есть гаджеты на любой вкус и кошелек. Появление единой подписки также идеально вписывается в стратегию компании - Apple это уже далеко не только про гаджеты, но еще и про сервисы. Судя по тому, что после презентации акции компании поползли вверх, "яблочники" все делают правильно.