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15.09.2020 04:40
Рубрика: В мире

Глава МИД Японии сохранит свой пост в обновленном правительстве

Текст: Александр Ленин (Токио)

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги останется на своем посту после обновления состава правительства, которое произойдет 16 сентября. В этот день национальный парламент официально утвердит в должности нового премьера страны Ёсихидэ Сугу, сообщает агентство Киодо.

Фото: Reuters
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Напомним, что политик 14 сентября с уверенным перевесом одержал победу на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Он возглавит кабинет вместо уходящего в отставку Синдзо Абэ.

Ожидается, что в команде Суги продолжат работать вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо, министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото, а также глава транспортного ведомства Кадзуёси Акаба.

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