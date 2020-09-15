Глава МИД Японии сохранит свой пост в обновленном правительстве

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги останется на своем посту после обновления состава правительства, которое произойдет 16 сентября. В этот день национальный парламент официально утвердит в должности нового премьера страны Ёсихидэ Сугу, сообщает агентство Киодо.

Напомним, что политик 14 сентября с уверенным перевесом одержал победу на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Он возглавит кабинет вместо уходящего в отставку Синдзо Абэ.

Ожидается, что в команде Суги продолжат работать вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо, министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото, а также глава транспортного ведомства Кадзуёси Акаба.