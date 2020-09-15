Глава НАСА призвал уделить Венере "первостепенное внимание"

Обнаружение фосфина в атмосфере Венеры является самым важным событием за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни.

Так глава НАСА Джим Брайденстайн прокомментировал новость о том, что ученые из Массачусетса и Кардиффа обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете. Пришло время уделить Венере первостепенное внимание, подчеркнул Брайденстайн в своем Twitter.

Фосфин - бесцветный и очень ядовитый газ, который в 2019 году был предложен учеными для оценки вероятности существования жизни в атмосферах экзопланет. На Земле фосфин производится анаэробными, не требующими наличия кислорода, микроорганизмами.

В настоящее время Россия и США рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере "Венера-Д". Его запуск планируется 2027-2029 годах. Аппарат займется изучением атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. По данным специалистов, организация этой миссии сложнее, чем запуск подобных станций на Марс. Причина в физических параметрах на поверхности Венеры: температура почти в 500 градусов Цельсия и давление около 100 атмосфер.