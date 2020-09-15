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Рубрика: В мире

Японские военные получили инструкции на случай встречи с НЛО

Министерство обороны Японии и Силы самообороны получили инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО). Такую информацию в понедельник распространил телеканал NHK, отмечая, что эти указания были одобрены главой Минобороны Таро Коно и разосланы по ведомствам в письменном виде.

Фото: Иван Вагнер/Роскосмос/ РИА Новости
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Известно, что инструкции предписывают летчикам в кратчайшие сроки проинформировать командование о появлении НЛО или беспилотника. Документ требует провести анализ полученных данных и оценку возможной угрозы безопасности Японии, а также пилотам необходимо сделать фотографии или видео объекта, пишет ТАСС.

Ранее, в апреле этого года Таро Коно сообщил, что в Японии разработают инструкцию для летчиков на случай встречи с НЛО. "До сих пор пилоты воздушных сил самообороны не сталкивались с НЛО, однако необходимо установить порядок действий на такой случай", - заявил глава японского оборонного ведомства, подчеркнув, что сам в НЛО не верит.

Напомним, в августе министерство обороны США официально объявило о создании рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов. По данным Пентагона, новая группа должна помочь "улучшить понимание природы и происхождения неопознанных летающих объектов".

В мире Восточная Азия Япония

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