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Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020

Новости
    15.09.2020, 15:02
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Копилка звёздных гостей на фестивале Comic-Con Russia 2020 продолжает пополняться новыми именами: помимо Дэйва Франко в мероприятии также примут участие Милла Йовович ("Пятый элемент", "Обитель зла", "Идеальный побег") и её супруг, режиссёр Пол У.С. Андерсон.

Фото: kinopoisk.ru
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Они представят фильм "Охотник на монстров", снятый по мотивам одноименной серии видеоигр Monster Hunter . Об этом сообщается на официальном сайте Comic Con Russia 2020.

Сначала гости расскажут о самом фильме и особенностях съемочного процесса, после чего ответят на вопросы поклонников.

Премьера фильма должна была состояться 3 сентября, но была в конечном итоге перенесена на 23 апреля 2021 года.

Мероприятие пройдёт с 3 по 4 октября в онлайн-режиме. Прямая трансляция видео-встречи пройдет в официальном сообществе в сети "ВКонтакте". Подробности о времени проведения станут известны позже.

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