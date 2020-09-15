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15.09.2020 04:09
Рубрика: Происшествия

После прорыва дамбы в ЕАО ввели режим ЧС

Текст: Дина Непомнящая

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Еврейской автономной области после прорыва дамбы у села Ленинское. Такое решение было принято в ходе внеочередного заседания областной комиссии по ЧС.

Как сообщили в пресс-службе правительства ЕАО, с предложением выступил начальник регионального ГУ МЧС Роман Бойко. Губернатор Ростислав Гольдштейн его поддержал.

Из-за прорыва дамбы в ЕАО эвакуированы 60 человек

"Жизнь и здоровье наших жителей - превыше всего. Если будут необходимы дополнительные средства на защиту населения от паводка, - обращайтесь, мы изыщем возможности и окажем помощь. Заявки от муниципальных образований должны быть своевременными", - подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

Сейчас прорыв на дамбе ликвидирован. Об этом рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Восточного военного округа. В работах были задействованы 500 военнослужащих. Всего на месте ЧП работали больше 700 человек, в том числе спасатели и добровольцы.

"Совместно с администрацией Ленинского района экстренно эвакуировали граждан, проживающих по улицам Западная, Ушакова и Октябрьская. 13 сельчан размещены в эвакопункте на базе районного дворца культуры, остальные - у родственников", - отметили в региональном главке МЧС.

Спасатели также добавили, что вода успела зайти только на придомовые территории, жилые дома не затоплены.

Напомним, что прорыв дамбы произошел в понедельник утром. Ранее уровень Амура у села значительно привесил отметку "опасного явления", и в районе ввели режим ЧС. Защитные сооружения заблаговременно начали укреплять, но сдержать напор воды не удалось.

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